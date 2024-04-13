На ул. Красносельской в Калининграде открыли памп-трек (фото)

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В Калининграде на ул. Красносельской, 88-90 открыли спортивную площадку для экстремальных видов спорта, сообщила глава администрации города Елена Дятлова.

«В Калининграде более 3000 человек, которые занимаются экстремальными видами спорта — скейтбордингом, маунтинбайком, BMX, самокатным спортом. Скейт-велопарка на Верхнем озере и под вторым эстакадным мостом, конечно, им было недостаточно, — написала Дятлова в своем телеграм-канале. — К нам обращались активные ребята с просьбой открыть именно памп-трек. Это специальная велосипедная трасса, представляющая собой чередование ям, кочек и контруклонов, и не содержащая ровных участков. Такую площадку мы открываем впервые, ничего подобного в городе нет».

Также на площадке разместили тренажеры. По словам главы администрации, в 2024 году власти хотят благоустроить еще пять спортивных площадок. На эти цели планируют направить 172 млн рублей, в том числе 60,2 млн рублей из областного бюджета.

Изначально памп-трек на Красносельской планировали запустить в декабре прошлого года, однако позже дату открытия сдвинули на весну 2024 года. 

Фото: телеграм-канал Елены Дятловой


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