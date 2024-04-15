Власти проверят состояние детских площадок Калининграда за 1,8 млн руб.

Администрация Калининграда ищет подрядчика для проверки технического состояния детских игровых и спортивных площадок на территории города. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Власти определили список из 51 двора, которые обследуют на безопасность. Начальная (максимальная) стоимость ревизии оценивается в 1,8 млн рублей. Подрядчику предстоит выполнить работы в течение 75 дней. Заказчиком проверки площадок выступает МКУ «Калининградская служба заказчика».

В ноябре в Калининграде 6-летняя девочка упала в отверстие на детской площадке и ударилась головой о бетон. У неё были диагностировали сотрясение мозга, ушибы и гематомы. Инцидентом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. В январе полиция выяснила, что подрядная организация, установившая детский городок, нарушила технику безопасности и не ограничила доступ на объект незавершённого строительства.