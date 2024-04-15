Паром «Амбал» вернули на калининградскую линию после ремонта

Железнодорожный паром «Амбал» вернулся на морскую линию Балтийск — Усть-Луга после планового ремонта. Об этом сообщила в понедельник, 15 апреля, пресс-служба компании «Оборонлогистика», которой принадлежит судно.



«В период с 13 по 14 апреля 2024 года паром совершил переход из Санкт-Петербурга в Усть-Лугу, в ходе которого были проведены ходовые испытания», — отметили в организации.

Ремонт судна занял в общей сложности три месяца. «Было проведено докование, дефектовка всех узлов и механизмов судна, осуществлена полная покраска корпуса, а также ремонт винторулевого комплекса и валовых линий», — добавили в «Оборонлогистике».