Паром «Амбал» вернули на калининградскую линию после ремонта

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Железнодорожный паром «Амбал» вернулся на морскую линию Балтийск — Усть-Луга после планового ремонта. Об этом сообщила в понедельник, 15 апреля, пресс-служба компании «Оборонлогистика», которой принадлежит судно.

«В период с 13 по 14 апреля 2024 года паром совершил переход из Санкт-Петербурга в Усть-Лугу, в ходе которого были проведены ходовые испытания», — отметили в организации.

Ремонт судна занял в общей сложности три месяца. «Было проведено докование, дефектовка всех узлов и механизмов судна, осуществлена полная покраска корпуса, а также ремонт винторулевого комплекса и валовых линий», — добавили в «Оборонлогистике».

«Амбал» встал в док 29 декабря 2023 года. В январе 2024 отправить на ремонт планировали и паром «Балтийск». Позже «Росморпорт» решил продлить его эксплуатацию до возвращения «Амбала». Изначально судно планировали вернуть на линию в конце марта. Впоследствии сообщалось, что «Амбал» выйдет «ориентировочно 12 апреля».

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