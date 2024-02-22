Росморпорт решил отсрочить ремонт парома «Балтийск» до возвращения «Амбала»

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ФГУП «Росморпорт» решило продлить эксплуатацию парома «Балтийск» на линии Усть-Луга — Балтийск до апреля 2024 года. К этому времени должен выйти из ремонта паром «Амбал», сообщили в калининградском филиале предприятия.

Ранее постановка парома «Балтийск» в плановый ремонт планировалась в марте 2024 года.

Также сообщается о том, что в связи с повышенным спросом со стороны грузоотправителей и автоперевозчиков два рейса на линии в марте будут выполнены только с накатной техникой, без погрузки вагонов. Кроме того, принято решение о продлении коммерческой эксплуатации сухогрузов «Спарта» и «Спарта 2».

В последние месяцы от жителей региона, пользовавшихся услугой паромной перевозки авто, поступали жалобы на неоднократный перенос сроков отправки грузов. «Росморпорт» связывает его со «штормовыми явлениями» на Балтике, а также приоритетом отправки «критически важных грузов для нужд региона».

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