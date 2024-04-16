Областные власти заказали доступ к VPN за 18,7 млн рублей

Власти региона заказали подключение бюджетных учреждений Калининградской области к сети VPN за 18,7 млн рублей. Соответствующую информацию разместили на портале госзакупок.

Обеспечению софтом подлежат серверные пункты миграционных центров, многофункциональных центров, центров социальной поддержки населения, центров занятости, областной специализированной библиотеки для слепых, госархива региона и др. Оснащение виртуальной частной сетью подразумевается также и в случае со зданием областного правительства на улице Дмитрия Донского, 1, в Калининграде. Для него заказали самую большую пропускную способность в 150 Мбит/с, в то время как для остальных учреждений этот показатель колеблется от 10 до 50 Мбит/с. Начальная цена аукциона — 18,7 млн рублей.

На участие в конкурсе подало заявку лишь ПАО «Ростелеком», оно и стало победителем. Работы выполнят по максимальной стоимости с 1 мая 2024 по 31 декабря 2025 года.