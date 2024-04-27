Правительство Калининградской области «обнулило» состав градсовета

Все новости по теме: Политика

Власти внесли изменения в положение об архитектурно-градостроительном совете Калининградской области. Из первоначального документа от 2018 года исключен пункт, которым утверждался состав совещательного органа. Соответствующее постановление за подписью губернатора Антона Алиханова опубликовано на портале правовой информации.

В нем не приводится новый состав градсовета. В орган должны входить 11 человек: вице-премьер областного правительства, координирующий вопросы градостроительной деятельности, министр градостроительной политики региона, главный архитектор области, советник губернатора, председатель регионального отделения Союза архитекторов и шесть архитекторов «по согласованию».

Как указано в новом постановлении, три эксперта будут включаться в совет по предложению профессионального объединения и три — по предложению главного архитектора области. При этом кандидатуры от Союза архитекторов «вносятся главному архитектору». Ранее в положении использовалась формулировка «с учетом предложения» профорганизации. Таким образом, действующий главный архитектор региона Евгений Костромин получил право определять все кандидатуры архитекторов в градсовете. Изменения в положение внесли накануне очередного заседания совещательного органа, которое запланировано в субботу, 27 апреля.

В конце марта региональное отделение Союза архитекторов России потребовало приостановить работу областного архитектурно-градостроительного совета. Председатель правления организации Игорь Ли подписал открытое письмо на имя губернатора Антона Алиханова. Архитекторы указали, что функции и задачи градосовета предполагают формирование градостроительной политики, но они не выполняются. Вместо этого «рассматриваются проекты отдельных зданий». Архитекторы считают необходимым «пересмотреть существующий подход, наметив пути оптимизации деятельности архитектурно-градостроительного совета».

До этого стало известно, что из состава областного градсовета собираются исключить троих членов Союза архитекторов России. Сообщалось, что заменить планируют руководителя «Архитектурной мастерской „4+“» Сергея Гулевского, руководителя бюро «Студия архитектуры» Олега Копылова и бывшего главного архитектора Калининграда, возглавляющего сегодня «Архитектурное бюро Купердяева», Олега Купердяева.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter