Правительство Калининградской области «обнулило» состав градсовета

Власти внесли изменения в положение об архитектурно-градостроительном совете Калининградской области. Из первоначального документа от 2018 года исключен пункт, которым утверждался состав совещательного органа. Соответствующее постановление за подписью губернатора Антона Алиханова опубликовано на портале правовой информации.

В нем не приводится новый состав градсовета. В орган должны входить 11 человек: вице-премьер областного правительства, координирующий вопросы градостроительной деятельности, министр градостроительной политики региона, главный архитектор области, советник губернатора, председатель регионального отделения Союза архитекторов и шесть архитекторов «по согласованию».

Как указано в новом постановлении, три эксперта будут включаться в совет по предложению профессионального объединения и три — по предложению главного архитектора области. При этом кандидатуры от Союза архитекторов «вносятся главному архитектору». Ранее в положении использовалась формулировка «с учетом предложения» профорганизации. Таким образом, действующий главный архитектор региона Евгений Костромин получил право определять все кандидатуры архитекторов в градсовете. Изменения в положение внесли накануне очередного заседания совещательного органа, которое запланировано в субботу, 27 апреля.

В конце марта региональное отделение Союза архитекторов России потребовало приостановить работу областного архитектурно-градостроительного совета. Председатель правления организации Игорь Ли подписал открытое письмо на имя губернатора Антона Алиханова. Архитекторы указали, что функции и задачи градосовета предполагают формирование градостроительной политики, но они не выполняются. Вместо этого «рассматриваются проекты отдельных зданий». Архитекторы считают необходимым «пересмотреть существующий подход, наметив пути оптимизации деятельности архитектурно-градостроительного совета».