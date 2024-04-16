Власти объяснили, в чём проблема со спортивными сборами в лагере «Юность»

Запись в муниципальные детские лагеря в 2024 году осуществлялась с помощью новой информационной системы «Сервис электронной подачи заявок на приобретение путёвок в муниципальные загородные центры». Она не предусматривает подачу коллективных заявок. Об этом сообщили представители горадминистрации в комментариях на странице губернатора Калининградской области Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте».



На то, что многие детские спортивные команды не смогли записаться в лагерь «Юность», чтобы провести там сборы, пожаловалась одна из посетительниц страницы.

«Каждый год наша команда с тренером ездили в этот лагерь на спортивные сборы, — написала она, — Однако в этом году всё перевернули с ног на голову, когда этот вопрос передали на Геологическую. Приём заявок в лагеря начался 05.04.2024 в 10:00 на сайте camp.klgd.ru, который первые тридцать минут вообще не работал. Когда в 10:30 нашим родителям наконец удалось зайти на сайт и подать заявки на путёвки, они были уже под номерами от 500 до 2000 и попали в резерв».

«В итоге из нашей группы в 26 человек, подавших заявки в первый час приёма, по состоянию на 12.04 квитанции на оплату получили только двое детей. Остальным пришло письмо, что свободных мест больше нет. Естественно, двум ехать на спортивные сборы нет смысла. Насколько я знаю, у других спортивных групп такая же ситуация. Где-то попали один-два спортсмена, где-то вообще никто не попал», — добавила обратившаяся.

«Алгоритм подачи заявлений на бронирование путёвок в муниципальные загородные центры предполагает равенство потребителей и единый подход при выборе лагеря, смены», — пояснили представители горадминистрации.

Был только миг: как прошла запись детей в летние центры Калининграда

Они также отметили, что количество мест в каждой смене определено с учётом брони для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей участников специальной военной операции и других военнослужащих.

В 2024 году в Калининградской области будут работать 13 загородных оздоровительных лагерей: шесть государственных и семь муниципальных. Из них три лагеря относятся к министерству образования, по одному лагерю — к министерствам спорта, социальной и молодёжной политики, 6 лагерей — к администрации Калининграда, и ещё один — к администрации Неманского городского округа. Всего за три летних месяца в загородных лагерях планируется оздоровить около 10 тыс. детей и подростков. Общее количество путёвок в одну смену — 2536. Всего смен будет четыре.

В прошлые годы калининградцы также жаловались на нехватку мест в детских лагерях, которая в том числе была связана с оформлением групповых заявок.