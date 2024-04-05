Сайт для записи детей в загородные лагеря «лег» в первые же минуты

Сервис подачи заявок на приобретение путевок в загородные центры Калининграда оказался недоступен в первые же минуты после открытия записи, которая стартовала в 10.00 5 апреля.



«Сервис временно недоступен, попробуйте позднее», — такая запись высвечивается на сайте camp.klgd.ru

Как ранее сообщали городские власти, традиционно на летних каникулах в лагерях будут работать 4 смены. Для подачи заявки на путевку нужно зарегистрироваться в системе бронирования.

Путевка в лагерь «Бригантина» (Волочаевское, Круглово) будет стоить от 31 500 до 32 550 руб.; в ладушкинский Детский центр отдыха и оздоровления детей и подростков и светлогорский лагерь им. В. Терешковой — 33 600 руб.; в светлогорские «Огонек» и «Юность» — 37 800,00 руб.

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