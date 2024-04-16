В Калининграде одобрили первые заявки репатриантов из Германии и Казахстана

В Калининградской области для участия в государственной программе по содействию переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, приняли и одобрили первые заявления от репатриантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по вопросам миграции регионального УМВД.

«На 16 апреля текущего года для участия в государственной программе от репатриантов поступило 13 заявлений. Уже одобрены к участию восемь кандидатов с 15 членами семей из Германии и Казахстана», — заявили в ведомстве.

Ранее в Калининградской области ввели дополнительные разовые меры социальной поддержки для репатриантов. Им намерены выплачивать по 32 тысячи рублей. Еще до 135 тысяч предусмотрено на компенсацию расходов на социальную адаптацию. Репатрианты смогут проживать в центре временного размещения «Соотечественник» в поселке Северном. Ожидается, что комплекс мер способствует привлечению в регион в 2024 году до 250 семей (около тысячи человек). Также в Калининграде создается сервис-центр «Балтийский маяк», специалисты которого будут оказывать помощь в оформлении документов и получении мер поддержки, социально-бытовом обустройстве и поиске работы.

«За консультациями в сервис-центр могут обращаться не только участники госпрограммы, но и те граждане, которые только рассматривают переезд, — цитирует ТАСС представителей минсоцполитики области. — Специалисты нового центра будут содействовать в оформлении документов и мер поддержки, консультировать, индивидуально сопровождать, помогать в социально-бытовом обустройстве, взаимодействовать с центром занятости населения с целью трудоустройства прибывших в регион граждан».

Понятие «репатриант» ввели поправками в указ президента. На представителей этой категории не распространяются федеральные меры поддержки участников госпрограммы переселения соотечественников.