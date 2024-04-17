Кафедральный собор организует «Обед у Канта» на 2,7 млн руб.

Кафедральный собор заказывает концертно-развлекательную программу на мероприятие «Обед у Канта» в честь юбилея философа. Сопровождать её будет ярмарка. Оба тендера разместили на портале госзакупок в среду, 17 апреля — закупки проводятся у единственного поставщика, который в настоящее время не указан.

Ивент-программа рассчитана на 15 дней, а сам фестиваль стартует 28 апреля. До 12 мая гости мероприятия будут слушать выступления ансамблей «Русская песня», «Акцент» и саксофонистов из ДМШ им. Шостаковича, групп Banana Bread, Rock’n’roll City, Nightcall и «Кёниг трибьют бенд», дуэтов Fire и Анны-Марии и Катарины Грин, а также сольные выступления от Александра Турцевича, Максима Андрейченко, исполнителя Армана, гармониста Василия и диджейские сеты. На организацию мероприятия учреждение выделило 1,3 млн рублей.

Помимо концертной части «Обед у Канта» предполагает конкурсы по караоке и викторину среди гостей праздника. Сопровождать культурную программу будет традиционная майская ярмарка, которая тоже продлится 15 дней — с 28 апреля по 12 мая. Согласно второй закупке, её техническое оснащение обойдётся собору в 1,4 млн. рублей.

Мероприятия приурочены к 300-летию философа Иммануила Канта. В феврале областные власти заявили, что его юбилей город будет праздновать весь год. Последняя ярмарка на острове Канта прошла в предновогодние и новогодние дни: с 22 декабря по 14 января.