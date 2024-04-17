В Калининграде металлургическому предприятию затампонировали выпуски (фото)

В Калининграде после вмешательства природоохранной прокуратуры был ликвидирован незаконный выпуск сточных вод в районе улицы Дзержинского. Как сообщает пресс-служба ведомства, проверка была организована после появления информации о незаконном сбросе сточных вод рядом с жилыми домами в одном из региональных пабликов.



«В ходе проверки установлена открытая осушительная сеть с признаками бесхозяйного имущества, впадающая в сеть, обслуживаемую МБУ „Гидротехник“. Сброс неочищенных сточных вод осуществлялся с территории предприятия по обработке металла», — пояснили в пресс-службе прокуратуры.

В результате природоохранный прокурор внес представление директору МБУ «Гидротехник», а предприятию, осуществляющему сбросы, было объявлено предостережение региональным министерством природных ресурсов и экологии. Сами выпуски были затампонированы сотрудниками «Гидротехника».