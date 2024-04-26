БМК: предприятие не имеет отношения к загрязнению ливневой канализации

БМК: предприятие не имеет отношения к загрязнению ливневой канализации
Фото: пресс-служба природоохранной прокуратуры Калининградской области
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В «Балтийской металлургической компании» заявили, что не имеют отношения к загрязнению ливневой канализации, о чем ранее заявляла пресс-служба прокуратуры Калининградской области. Гендиректор предприятия Артур Поляшенко сообщил «Новому Калининграду», что сточные воды, которые попадают в ливневую канализацию в результате деятельности ООО «БМК», «возможны только с кровли арендуемого складского здания литер Ч, общей площадью 26279,1 кв. м, которые не представляют угрозу окружающей среде, так как являются естественными природными осадками».

«По итогам нашего расследования совместно с исполнительным директором индустриального парка „Штальверк“ Зайцевым А.В., загрязняющие вещества в ливневую канализацию могли попасть в результате производственной деятельности предприятий, которые не относятся к резидентам индустриального парка „Штальверк“, но тоже расположены по адресу ул. Дзержинского, 168, — заявил Поляшенко. —Надеемся, что контролирующие органы установят истинных виновников в сбросе неочищенных сточных вод в городскую осушительную сеть».

Отметим, что ранее в природоохранной прокуратуре сообщали, что ее сотрудниками был ликвидирован незаконный выпуск сточных вод в районе улицы Дзержинского. В результате природоохранный прокурор внес представление директору МБУ «Гидротехник», а предприятию, осуществляющему сбросы (его название «Новый Калининград» не озвучивал), было объявлено предостережение региональным министерством природных ресурсов и экологии. Сами выпуски были затампонированы сотрудниками «Гидротехника».

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