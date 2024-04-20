Паром «Амбал» доставил в регион военную технику для съемок «Василия Теркина» (фото)

Вышедший на линию Балтийск-Усть-Луга после планового ремонта железнодорожный паром «Амбал» первым рейсом доставил в Калининград более 30 единиц техники времен Великой Отечественной войны для съемок фильма «Василий Теркин», которые идут в регионе. Об этом сообщает официальный Telegram-канале компании «Оборонлогистика».

«Выйдя после планового ремонта, железнодорожный паром „Оборонлогистики“ „Амбал“ первым же рейсом перевез в Калининградскую область ценный реквизит для съемок художественного фильма „Василий Теркин“, который будут снимать в регионе с 17 по 28 апреля 2024 г. Переброска более 30 единиц техники времен Великой Отечественной войны была организована специалистами „Оборонлогистики“ и ее линейными агентами бережно и в максимально сжатые сроки, поскольку съемочной группе необходимо было запечатлеть в кадре пейзажи ранней весны», — уточняется в сообщении.

«На борту „Амбала“ разместились „Катюши“, танки, самоходные орудия, зенитки и гаубицы, полевые кухни, колёсные минометы, автомобили „Виллис“ и „Студебеккер“, мотоциклы и многое другое. Некоторые образцы передвигались своим ходом, другие — на грузовом автотранспорте», — отметил в «Оборонлогистике».

Как уточняет ТАСС, художественный фильм «Василий Теркин» — первая полномасштабная экранизация знаменитой фронтовой поэмы Александра Твардовского режиссера Карена Геворкяна. Фильм снимает кинокомпания «Русское поле».