Власти обещают скорое завершение работ, от которых зависит тепло в домах

Все новости по теме: Отопительный сезон

В Калининграде планируется в скором времени завершить работы, от которых зависит тепло в многоквартирных домах с центральным отоплением. Об этом сообщил представитель регионального минконтроля в комментариях в телеграм-канале «Нового Калининграда».

О проблемах с отоплением в доме по ул. Гайдара сообщил один из подписчиков канала. «Так как система подачи тепла была остановлена, при повторном подключении может произойти завоздушивание системы в доме. Управляющие компании уже проводят работы по развоздушиванию. Планируют завершить их до 22 апреля в зависимости от сложности», — ответили в министерстве регионального контроля (надзора) Калининградской области.

В Калининграде о возобновлении отопительного сезона из-за холодной погоды сообщили три дня назад. На следующий день стало известно о рекомендации возобновить его и в других муниципалитетах региона.

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