Власти обещают скорое завершение работ, от которых зависит тепло в домах

В Калининграде планируется в скором времени завершить работы, от которых зависит тепло в многоквартирных домах с центральным отоплением. Об этом сообщил представитель регионального минконтроля в комментариях в телеграм-канале «Нового Калининграда».



О проблемах с отоплением в доме по ул. Гайдара сообщил один из подписчиков канала. «Так как система подачи тепла была остановлена, при повторном подключении может произойти завоздушивание системы в доме. Управляющие компании уже проводят работы по развоздушиванию. Планируют завершить их до 22 апреля в зависимости от сложности», — ответили в министерстве регионального контроля (надзора) Калининградской области.