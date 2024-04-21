Ермак: идея железной дороги в Янтарный — это «очень предварительные расчеты»

Ермак: идея железной дороги в Янтарный — это «очень предварительные расчеты»
Здание бывшего вокзала Георгенсвальде в Отрадном. Фото: портал Prussia39
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Окончательное решение о строительстве железнодорожной ветки в Янтарный до сих пор не принято, это «очень-очень предварительные размышления». Об этом заявил, отвечая на вопрос корреспондента «Нового Калининграда» о дальнейшей судьбе вокзала в Отрадном, региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

«Это еще [...] пока очень-очень предварительные, скажем так, размышления, очень предварительные расчеты того, нужно или не нужно восстанавливать вот эту ветку до Янтарного, — отметил Ермак. — И пока сложно сказать, какой будет вид этой железной дороги, я имею ввиду в плане станций, остановочных пунктов и так далее. Может быть, [...] поезд будет остановиться в Светлогорске и потом без остановки ехать уже до „Белой дюны“ (рабочее название нового курорта с федеральным финансированием — прим. „Нового Калининграда“) в Янтарный».

«Это очень сложный проект, как вы понимаете, потому что ветка была от Светлогорска до Янтарного. От аэропорта до Светлогорска ветки нет. То есть, это либо рассматривать вариант поезда до Калининграда, а потом по этому длинному кругу через Светлогорск до Янтарного, либо прокладывать что-то еще», — говорил Андрей Ермак по этому поводу ранее.

«Сейчас пока очень предварительные расчеты вообще целесообразности идут, оценка, и поэтому сложно сказать, нужен там будет какой-то вокзал в Отрадном или не нужен. Но сейчас уже все равно [...] это уже частная собственность человека, он ее выкупил (речь о блогере Олеге Бармине — прим. „Нового Калининграда“), он будет там делать отель. Это уже совершенно понятная концепция», — сказал Ермак корреспонденту «Нового Калининграда».

Сам Бармин сообщил корреспонденту «Нового Калининграда», что у него нет опасений за судьбу своего проекта, поскольку он не ожидает, что движение по восстановленной ветке будет особенно интенсивным.

В сентябре 2022 года власти региона приватизировали историческое здание железнодорожного вокзала Георгенсвальде в Отрадном и земельный участок под ним. Объект за 10,01 млн рублей (начальная цена торгов была 6,09 млн рублей) приобрела компания «Феникс Девелопмент». Согласно условиям сделки, до августа 2027 года ей нужно было подготовить проектную документацию и провести ремонт или приспособить объект к современному использованию. «Феникс Девелопмент» зарегистрировано в январе 2022 года в поселке Заливное Гурьевского района. Гендиректор и учредитель — блогер Олег Бармин. В начале апреля этого года вокруг здания вокзала появились строительные леса.


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