Экс-главврач БСМП Евгений Любивый судится за восстановление на работе

Экс-глава Калининграда, бывший главврач Больницы скорой помощи Евгений Любивый, в настоящее время являющийся депутатом Горсовета, через суд пытается восстановиться на работе. Как следует из карточки дела на сайте суда Центрального района, Любивый выступает истцом по трудовому спору, ответчиками заявлены БСМП и министерство здравоохранения, третьей стороной выступает прокуратура.



Дело поступило в суд в конце марта, его рассмотрение назначено на 24 апреля. Как следует из информации, опубликованной на сайте суда, Евгений Любивый пытается оспорить «увольнение по инициативе работодателя (ст.71, 81 ТК РФ)».

Статья 71 Трудового кодекса регламентирует результат испытания при приеме на работу, статья 81 — расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Статья позволяет расторгнуть трудовой договор по различным основаниям, включая нарушение трудовых обязанностей, прогул, появление на работе в нетрезвом виде и т.п.

Ранее начальник пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков утверждал, что Евгений Любивый уволился из БСМП по собственному желанию в связи с переходом на другую работу за пределами Калининградской области. Это произошло на фоне инцидента — по данным источников, в конце прошлого года пограничники задержали главврача БСМП на Куршской косе. Он находился на пассажирском сиденье внедорожника, водитель которого пытался скрыться от инспекторов национального парка. В машине обнаружили ружье, глушитель, рации и гильзы.