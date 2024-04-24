Любивый требует от минздрава миллион рублей из-за увольнения из БСМП

Любивый требует от минздрава миллион рублей из-за увольнения из БСМП
Евгений Любивый. Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Скандал с экс-главой Калининграда, главврачом БСМП Евгением Любивым

Евгений Любивый требует от областного минздрава восстановить его в должности главврача Больницы скорой медицинской помощи и выплатить ему компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей. Заседание Центрального районного суда Калининграда по делу проходит в среду, 24 апреля. Ответчиками по иску бывшего руководителя БСМП выступают министерство здравоохранения региона и медучреждение, в котором он работал.

Как передает корреспондент «Нового Калининграда» из зала суда, Любивый полагает, что в период больничного со стороны ответчика были «допущены действия с применением дискриминации в расторжении контракта по обстоятельствам, не относящимся к трудовой деятельности».

«История известная с [Куршской] косой. Действительно, представители „Нового Калининграда“ очень постарались. Фактов, доказывающих мою охоту, там никаких нет. Министерство здравоохранения в моем лице увидело недобросовестного человека, создали приказ о моем увольнении, который я в глаза не видел, нигде не расписывался, еще и при этом я находился на стационарном лечении в больнице», — заявил Евгений Любивый.

Он утверждает, что его не предупреждали о расторжении трудового договора и что для него это стало неожиданностью.

Ранее начальник пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков утверждал, что Евгений Любивый уволился из БСМП по собственному желанию в связи с переходом на другую работу за пределами Калининградской области. Это произошло на фоне инцидента — по данным источников, в конце прошлого года пограничники задержали главврача БСМП на Куршской косе. Он находился на пассажирском сиденье внедорожника, водитель которого пытался скрыться от инспекторов национального парка. В машине обнаружили ружье, глушитель, рации и гильзы.

29 января Городскую клиническую больницу скорой помощи возглавил главный внештатный нейрохирург Калининградской области Эдуард Хасаншин.

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