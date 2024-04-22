Ермак: власти в течение этого года определят, куда направится «Куршский мост»

Власти пока не определились, куда направится «Куршский мост» (так проект пассажирского сообщения между Каршской косой и Полесским/Славским районом называет губернатор Антон Алиханов). Как сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, сейчас разработка маршрута находится «на самом первоначальном этапе».



«Там есть два узких места. Нам нужно выбрать, куда с Куршской косы будет ходить это пассажирское судно. Мысовка — это, конечно, интересное место, но это погранзона, и собирать там [данные] за 15 дней и быть уверенным. что именно эти конкретные люди поедут на пассажирском судне — это явно ниже точки рентабельности».

Приоритетным местом для организации причальной инфраструктуры напротив Куршской косы, по словам Ермака, на сегодняшний день является поселок Причалы Славского района.

«Губернатор принял решение, и уже сделали расчистку реки Промысловой. По-моему, даже дноуглубление было сделано. Сейчас в этой части, где поселок Причалы, находится самое короткое расстояние до Рыбачьего. Там реально 35-40 минут судно будет идти. Во-вторых, там причальная инфраструктура может быть классная сделана», — добавил министр.

На этом моменте, как считает Ермак, необходимо искать инвестора, готового построить причальную инфраструктуру и приобрести судно.

«У нас, конечно, есть план „Б“ — все сделать самим, передать нашему информационно-туристическому центру и самостоятельно организовывать перевозку, но мы пока этот вариант не рассматриваем».

Переговоры с инвесторами, как уверяет Ермак, уже ведутся. Если интересанты не будут найдены в течение 2024 года, то власти займутся проектом самостоятельно. Министр также считает, что туристам и местным жителям маршрут будет интересен в обоих направлениях.

«В сторону Полесска хорошая дорога сейчас сделана. Вы доезжаете туда, оставляете машину, например, в Причалах, садитесь на это судно. Через 45 минут вы уже на Куршской косе, там берете велосипед в аренду, катаетесь и загораете. Причем, у вас будет совершенно экзотический подход — вы подъезжаете со стороны дюн, там космическая история. А потом назад вернулись и без пробок домой доехали».

Проект «Куршского моста», по словам Ермака, должен быть реализован в ближайшие годы.

«Мне бы хотелось думать, чтобы наши проекты-маяки полностью реализовались в течение ближайших пяти лет. Если мы до конца года не найдем инвесторов, то должны будем рассматривать другие варианты, в том числе наше участие», — заключил Ермак.

Ранее вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов заявлял, что запустить водные трамвайчики между Куршской косой и Славским районом власти планируют в 2025 году.