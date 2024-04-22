Алиханов анонсировал появление Русского парка на месте Королевского замка (фото)

Алиханов анонсировал появление Русского парка на месте Королевского замка (фото)
Фото: телеграм-канал Антона Алиханова
Все новости по теме: Дом Советов

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что у разобранного Дома Советов появится зеленая зона под названием «Русский парк». Об этом он написал в понедельник, 22 апреля, в своем телеграм-канале.

«Обещал показать первые визуализации Русского парка на королевской горе. Показываю, — написал Алиханов. — Планируем вскоре обсудить с горожанами и экспертами на круглых столах и приступить к проектированию, чтобы начать создание парка в следующем 2025 году».

Отметим, что ранее советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне уже заявлял, что оформление территории Дома Советов начнется с создания парка. Однако он также добавлял, что там планируется построить деловой центр.

«Это будет большая общественная территория, деловой центр и одна или две городских площади. И используя вот такой девелоперский проект, подход — когда сначала делается среда, парк, а потом идёт какой-то запуск какого-то проекта — мы как раз планируем по такому пути пойти. А не наоборот, [когда] сначала создается центр, а вокруг него благоустройство», — рассказывал Генне.

В Корпорации развития региона в начале апреля сообщили о визуальном «экваторе» по демонтажу Дома Советов. «Демонтированы этажи с 20 по 12 включительно, а также пандусы, лестницы и крыльцо», — отметили в организации. Контракт на выполнение работ заключен с компанией «Техноресурс», здание должны полностью разобрать до 22 июня 2024 года.

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