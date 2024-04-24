Алиханов о территории под Домом Советов: торопиться не будем, сначала — парк

Судьба территории под Домом Советов будет определена после появления парка на месте раскопок Королевского замка. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в комментариях на своей странице «ВКонтакте».

Подписчица задала вопросы по поводу каштановой аллеи на улице Шевченко, возможности производить раскопки на месте сносимого Дома Советов и о том, что появится вместо него. Из заявления главы региона следует, что судьба этого участка все еще не решена. «Аллею оставят. Можно. Про ДС и его территорию — торопиться не будем, 50 лет недостроенное здание там было, подождём ещё какой-то время. Сначала сделаем парк, сад, а потом уже будем решать», — ответил Алиханов.