Алиханов о территории под Домом Советов: торопиться не будем, сначала — парк

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Судьба территории под Домом Советов будет определена после появления парка на месте раскопок Королевского замка. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в комментариях на своей странице «ВКонтакте».

Подписчица задала вопросы по поводу каштановой аллеи на улице Шевченко, возможности производить раскопки на месте сносимого Дома Советов и о том, что появится вместо него. Из заявления главы региона следует, что судьба этого участка все еще не решена. «Аллею оставят. Можно. Про ДС и его территорию — торопиться не будем, 50 лет недостроенное здание там было, подождём ещё какой-то время. Сначала сделаем парк, сад, а потом уже будем решать», — ответил Алиханов.

22 апреля губернатор анонсировал появление зелёной зоны под названием «Русский парк» на месте Королевского замка. Рендеры будущего парка он представил, в частности, в своём телеграме. Ранее советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне уже заявлял, что оформление территории Дома Советов начнется с создания парка. Однако он также добавлял, что там планируется построить деловой центр.

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