В Корпорации рассказали о визуальном «экваторе» по демонтажу Дома Советов

Подрядчик, занимающийся демонтажом Дома Советов, разобрал девять верхних этажей здания, башни и переходные галереи. За счет этого «визуально конструктив здания уменьшился на 50%», сообщила пресс-служба Корпорации развития региона в в официальном Telegram-канале в пятницу, 5 апреля.



По данным организации, со строительной площадки вывезли в общей сложности 522 тонны металла и 18,5 тысячи тонн железобетонного боя. «В определенном смысле в апреле мы можем говорить об экваторе работ по демонтажу Дома Советов. Хотя фактически из строительного объёма здания в 130,8 тыс. куб. м разобрано несколько меньше половины, 49,8 тыс куб. м. Демонтированы этажи с 20 по 12 включительно, а также пандусы, лестницы и крыльцо», — привели в Корпорации слова начальника архитектурно-строительного департамента Павла Антонюка.

При проведении работ «неоднократно пришлось решать нестандартные задачи», отметил он. По словам Антонюка, «наибольшего напряжения» потребовал подбор оптимальных решений по демонтажу крытых переходных галерей.

Сейчас подрядчик ведет работы на уровне одиннадцатого, десятого и частично девятого этажа. По данным Корпорации развития, на стройплощадке заняты две бригады рабочих — порядка 30 человек, включая крановщиков и специалистов, которые работают во внутренних помещениях Дома Советов.

К демонтажу строения приступили в мае 2023 года, активные работы начались в сентябре. Контракт на выполнение этих работ заключили с компанией «Техноресурс», здание должны разобрать до 22 июня 2024 года. За демонтаж Дома Советов подрядчик получит 127,7 млн рублей. «Мы рассчитываем, что в июне 2024 года демонтаж объекта до нулевой отметки будет завершен», — заявлял глава Корпорации развития Андрей Толмачев.