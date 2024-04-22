Эксперт заявил о грядущем кризисе в сфере обслуживания в регионе

Эксперт заявил о грядущем кризисе в сфере обслуживания в регионе
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Туризм

Калининградская область может столкнуться с кризисом в сфере «индустрии гостеприимства» из-за нехватки людей. Таким мнением с корреспондентом «Нового Калининграда» поделился Олег Бармин, инвестирующий в восстановление исторического вокзала в курортном поселке Отрадное.

«Я не понимаю, где в таком количестве искать людей для сферы обслуживания, — завил Бармин. — У нас сейчас открывается один замок, второй замок, третий замок. Вот ребята открывают Багратионовск. По моим ощущениям, там человек 200 будет работать. Где взять 200 человек, которые про любовь к людям? А давайте посмотрим все, что открывается в ближайшее время: нам тут нужно тысяч пять человек, которые будут в сфере услуг трудиться. Вот это беда. Деньги и все остальное — это важно, но где людей взять — неизвестно».

В декабре прошлого года о подобной проблеме заявляла и глава городской администрации Елена Дятлова. По ее словам, для развития туристической индустрии Калининграду не хватает порядка 20 тысяч кадров. До Дятловой на ту же тему высказывался и губернатор Антон Алиханов, которрый сообщал, что с нехваткой кадров региональные власти собираются бороться путем переобучения имеющихся сотрудников и привлечения специалистов широкого профиля из ближайших стран.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter