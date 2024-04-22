Эксперт заявил о грядущем кризисе в сфере обслуживания в регионе

Калининградская область может столкнуться с кризисом в сфере «индустрии гостеприимства» из-за нехватки людей. Таким мнением с корреспондентом «Нового Калининграда» поделился Олег Бармин, инвестирующий в восстановление исторического вокзала в курортном поселке Отрадное.
«Я не понимаю, где в таком количестве искать людей для сферы обслуживания, — завил Бармин. — У нас сейчас открывается один замок, второй замок, третий замок. Вот ребята открывают Багратионовск. По моим ощущениям, там человек 200 будет работать. Где взять 200 человек, которые про любовь к людям? А давайте посмотрим все, что открывается в ближайшее время: нам тут нужно тысяч пять человек, которые будут в сфере услуг трудиться. Вот это беда. Деньги и все остальное — это важно, но где людей взять — неизвестно».В декабре прошлого года о подобной проблеме заявляла и глава городской администрации Елена Дятлова. По ее словам, для развития туристической индустрии Калининграду не хватает порядка 20 тысяч кадров. До Дятловой на ту же тему высказывался и губернатор Антон Алиханов, которрый сообщал, что с нехваткой кадров региональные власти собираются бороться путем переобучения имеющихся сотрудников и привлечения специалистов широкого профиля из ближайших стран.