Эксперт заявил о грядущем кризисе в сфере обслуживания в регионе

Калининградская область может столкнуться с кризисом в сфере «индустрии гостеприимства» из-за нехватки людей. Таким мнением с корреспондентом «Нового Калининграда» поделился Олег Бармин, инвестирующий в восстановление исторического вокзала в курортном поселке Отрадное.



«Я не понимаю, где в таком количестве искать людей для сферы обслуживания, — завил Бармин. — У нас сейчас открывается один замок, второй замок, третий замок. Вот ребята открывают Багратионовск. По моим ощущениям, там человек 200 будет работать. Где взять 200 человек, которые про любовь к людям? А давайте посмотрим все, что открывается в ближайшее время: нам тут нужно тысяч пять человек, которые будут в сфере услуг трудиться. Вот это беда. Деньги и все остальное — это важно, но где людей взять — неизвестно».