Власти Калининграда заявили о нехватке 20 тысяч кадров для развития туриндустрии

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Для развития туристической индустрии Калининграду не хватает порядка 20 тысяч кадров. Об этом заявила глава городской администрации Елена Дятлова на мероприятии «ПроОбразование & ПреОбразование», которое прошло в среду, 20 декабря, в рамках бизнес-миссии ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив.

«Мы понимаем, что у нас возможен приток кадров из промышленного сектора в сферу торговли, туризма. Однако для полноценного обеспечения сферы экономики знаний и, собственно, индустрии туризма, гостеприимства нам нужен приток кадров извне. Потребность специалистов, которые нам уже сейчас необходимы, — это порядка 20 тысяч человек», — сказала Дятлова.

В разговоре с журналистами она уточнила, что проблему планируют решать за счет подготовки необходимых специалистов внутри региона и привлечения людей из других субъектов РФ. «Ведь мы же прирастаем за счет положительного сальдо миграции. Пока не рождаемостью берем, — отметила Дятлова. — Если поговорить с любым работодателем, мы все говорим про одно: нужны квалифицированные рабочие, нужны инженеры, менеджеры, люди с большой степенью квалификации в каждой отрасли».

Ранее губернатор Антон Алиханов сообщил, что в Калининградской области наблюдается значительная нехватка кадров. Региональные власти собираются решать ее путем переобучения имеющихся сотрудников и привлечения специалистов широкого профиля из ближайших стран. Алиханов заявил, что готов выделить из резервного фонда 100 млн рублей на репатриантов. В 2024 году власти планируют привлечь в Калининградскую область по этой программе около тысячи человек из ближайших стран.

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