В России утвердили новое расписание ЕГЭ с учетом возможности пересдачи

В России утверждено новое расписание ЕГЭ-2024 с учетом возможности пересдать один предмет до конца приемной кампании. Совместный приказ Минпросвещения РФ и Рособрнадзора опубликован на официальном портале правовой информации, пишет ТАСС.

Согласно приказу, 4 июля пройдут пересдачи по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии, а также письменной части экзамена по иностранным языкам. Пересдать биологию, географию, математику базового и профильного уровней, историю, литературу и устную часть экзамена по иностранным языкам можно будет 5 июля.

Также изменилось расписание основного периода ЕГЭ для ряда предметов. Так, экзамен по физике переносится с 10 июня на 4 июня; устная часть ЕГЭ по иностранным языкам — с 17 и 18 на 7 и 8 июня, экзамен будет проходить одновременно с информатикой. Экзамены по биологии, истории, а также письменную часть по иностранным языкам выпускники будут сдавать 11 июня.

Остальные экзамены пройдут в ранее утвержденные даты: география, литература и химия — 23 мая, русский язык — 28 мая, математика базового и профильного уровней — 31 мая, обществознание — 4 июня.

Напомним, 29 февраля президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил «дать выпускникам, что называется, второй шанс», то есть разрешить пересдать ЕГЭ по одному из предметов. В результате Рособрнадзор пообещал, что в 2024 году выпускники получат право пересдачи ЕГЭ по одному предмету до окончания приемной компании в вузах, однако выбрать лучший результат не получится. При этом «двухсоставные» экзамены по иностранным языкам придется пересдавать полностью, это значит, что сохранить хорошую оценку за письменную или устную части также не получится.

