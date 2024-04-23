Власти Зеленоградска заказали программу открытия курортного сезона

Администрация Зеленоградска заказала развлекательную программу на открытие курортного сезона. Двухчасовое «ивент-мероприятие» обойдётся городу в 251 тыс. рублей, информация об этом размещена на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, администрация округа заказала услуги акробатов, вокалиста, ведущего, среднего и взрослого составов танцевального коллектива «Велес», а также работу режиссерско-постановочной группы и написание сценария. Закупка производилась у единственного поставщика, его данные на момент 09:00 вторника, 23 апреля, не разглашаются. Стоимость лота составила 251 тыс. рублей, заказчиком выступил зеленоградский культурно-досуговый центр. В документах отмечено, что мероприятие пройдёт с 12:00 до 14:00 1 мая 2024 года.