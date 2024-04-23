В «Теплосети» рассказали, как платить, если отопительный сезон возобновили

В «Калининградтеплосети» не исключают, что отопительный сезон продлится до первых чисел мая. Однако это не значит, что горожанам придется платить за отопление дополнительный месяц (речь о тех, кто оплачивает «по нормативу»), заявил в эфире радиостанции «Балтик Плюс» во вторник, 23 апреля, директор компании Максим Федосеев.



«Для тех, у кого есть приборы учета, [цифры в квитанциях за отопление по итогам мая] конечно же, изменятся. Ровно столько, сколько люди потребили, они и заплатят. А для „нормативщиков“, которые два раза в год нам пишут, почему вы нам выставляете за полный месяц, хотя отопление не было подано (речь, как правило, об октябре и об апреле — прим. „Нового Калининграда“) майский месяц, он уже не может войти в оплату. Потому что еще раз поясню: те, кто платит по нормативу, они платят за условно усредненную зиму. И этот объем гигакалорий за зиму делится на 7 месяцев. Абсолютно без разницы — было отопление, не было отопления, за 7 месяцев должны заплатить. Поэтому 8-й месяц (то есть, в данном случае, май — прим. „Нового Калининграда“), от „Теплосети“ в подарок», — сказал Максим Федосеев. При этом, по его словам, оплачивающим «по нормативу» не придется за апрель потратить больше, чем обычно, несмотря на ситуацию с возобновлением отопительного сезона.