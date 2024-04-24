Для строительства ул. Мариенко в Калининграде разрешили вырубить 24 дерева

Муниципальному учреждению «Городское дорожное строительство и ремонт» разрешили вырубить 24 дерева и 4 кустарника с целью строительства ул. Мариенко в Калининграде. Соответствующая информация размещена на сайте горадминистрации.



Разрешение выдано 22 апреля и действует до 17 мая 2025 года. Вырубить планируют десять дубов, восемь тополей, две ивы, а также боярышник, яблоню, сливу и берёзу. Общая площадь вырубаемых зелёных насаждений составляет 205 кв. метров.

Компенсационное озеленение предусмотрено на территории филиала Нахимовского военно-морского училища на ул. Артиллерийской на земельном участке с кадастровым номером 39:15:000000:14740 в срок до июня 2024 года. На ул. Мариенко «отсутствует возможность посадить 24 дерева и 4 кустарника», отмечено в проекте компенсационного озеленения. Высадить планируют 14 клёнов, 10 буков и 4 куста боярышника в границах участка площадью 142878 кв. метров. Высота саженцев — не менее 3,5 метров, возраст — 12 лет. Компенсационная стоимость не взимается.

Торги на строительство улицы Мариенко выиграла компания «Мосинжиниринг», также занимающаяся капремонтом ул. Красной. Во время торгов начальную стоимость контракта снизили на 590 тыс. рублей до 117,5 млн. Работы должны быть выполнены за 397 дней. В июле проект прошёл госэкспертизу. Улица Мариенко должна соединить строящуюся улицу Лучинского с Артиллерийской.