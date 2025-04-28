Жители ул. Мариенко в Калининграде пожаловались на узкую дорогу

От жителей улицы Героя России Мариенко в Калининграде поступают жалобы на слишком узкое дорожное полотно. Проектные решения прокомментировала глава горадминистрации Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«Скажите, пожалуйста, Калининград для кого? Для машин или для жителей? Для людей, — подчеркнула Дятлова. — Там дальше на улице Мариенко будет новая школа. Дети-то пешком ходят. Конечно, Мариенко построена по ГОСТам и СНиП, по-другому мы просто бы не вышли с экспертизы. Проектными решениями на данную улицу установлена ширина проезжей части 3 метра, ширина тротуара — 2,25 метра и ширина велодорожки 1,5 метра. И это сделано для того, чтобы удобно было ходить людям. <...> Сейчас визуально мы там видим большие тротуары, и это правильно».

Елена Дятлова также добавила, что вопрос организации движения общественного транспорта по улице Мариенко будет рассматриваться после того, когда там сложится устойчивый пассажиропоток. «Если нужно, тогда и по этим радиусам, по этой ширине спокойно может проходить общественный транспорт», — заключила сити-менеджер.

Торги на строительство улицы Мариенко в Калининграде протяжённостью порядка 500 метров выиграла компания «Мосинжиниринг», также занимавшаяся капремонтом ул. Красной. Начальную стоимость контракта снизили на 590 тыс. рублей — до 117,5 млн. 50 млн выделили на 2024 год, оставшуюся сумму — на 2025-й. Работы, в том числе подготовительные и демонтажные, необходимо было выполнить за 397 дней. Согласно информации, размещённой на портале госзакупок, контракт необходимо исполнить до 16 мая 2025 года.

Помимо укладки дорожного полотна, проект предусматривал перекладку тепловых сетей, подключение системы видеонаблюдения «Безопасный город», монтаж наружного освещения, озеленение, установку автобусных остановок и малых архитектурных форм. В июле 2023 года проект прошёл госэкспертизу. Улица Мариенко должна соединить строящуюся улицу Лучинского с Артиллерийской.