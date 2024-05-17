Власти отказались комментировать слова об увольнении Любивого по собственному

Власти отказались комментировать слова об увольнении Любивого по собственному
Евгений Любивый. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Скандал с экс-главой Калининграда, главврачом БСМП Евгением Любивым

В правительстве Калининградской области отказались комментировать свои слова об увольнении экс-главврача БСМП Евгения Любивого по собственному желанию. Об этом власти сообщили в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда».

После того как стало известно об увольнении Евгения Любивого из БСМП в январе 2024 года, начальник пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков заявил, что действующий депутат горсовета Калининграда покинул свой пост по личному решению в связи с переходом на другую работу вне области. При этом сам Любивый на предварительном заседании Центрального райсуда Калининграда в конце апреля с иском к областному минздраву и Больнице скорой медицинской площади заявил, что после публикации материала «Нового Калининграда» о своём задержании на Куршской косе министерство здравоохранения увидело в экс-главвраче БСМП «недобросовестного человека» и создало приказ об увольнении, который он «в глаза не видел». Истец утверждал, что расторжение трудового договора для него стало неожиданностью.

«Новый Калининград» отправил информационный запрос в правительство области с вопросами, являлась ли публикация причиной для расторжения трудового договора и как власти прокомментируют свои слова об увольнении Любивого по собственному желанию. «До вынесения судебного решения данный вопрос Министерство комментировать не будет», — ответили в минздраве.

В конце прошлого года пограничники задержали главврача БСМП на Куршской косе. Он находился на пассажирском сиденье внедорожника, водитель которого пытался скрыться от инспекторов национального парка. В машине обнаружили ружье, глушитель, рации и гильзы. В апреле Любивый подал в суд на минздрав и БСМП с требованием восстановить его в должности и выплатить компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей. Заседание по этому делу назначено на 13 июня.

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