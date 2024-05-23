Власти одобрили приватизацию очередных исторических зданий казарм «Кронпринца» (фото)

Корпорация развития Калининградской области получила ещё три здания, которые входят в комплекс объекта культурного наследия федерального значения «Крепость Фридриха Великого» (казармы «Кронпринц») на Литовском валу в Калининграде. Соответствующие поправки в закон «Об утверждении прогнозного плана программы приватизации государственного имущества области на 2023−2025 годы» одобрили в четверг на заседании депутаты Законодательного собрания.



Переданный Корпорации комплекс состоит из трех объектов недвижимого имущества общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров, земельного участка площадью около 3 тысяч квадратных метров и двух объектов движимого имущества.

Как пояснила глава агентства по имуществу Наталья Кузнецова, Корпорация развития области с 2023 года является собственником ещё четырех объектов недвижимости и двух земельных участков в указанном комплексе. Дальнейшая консолидация имущества комплекса у единого правообладателя, по мнению властей, позволит сохранить контроль за судьбой объектов и привлечь инвесторов к сохранению памятника, его приспособлению современного использования.

Ранее областные власти сообщали, что казарму «Кронпринц» собирают в единый комплекс для последующей передачи инвестору. В середине апреля в правительстве уточнили в ответ на запрос «Нового Калининграда», что прорабатывают с федеральными ведомствами вопрос передачи на региональный уровень оставшихся 25% имущества площадью 6,3 тысячи квадратных метров.

Часть помещений имущественного комплекса до сих пор занимают арендаторы, в том числе, образовательные учреждения.

Оборонительная казарма «Кронпринц» была построена в 1843-1849 годах. Она входила в систему второго вального оборонительного обвода Кенигсберга. В разное время на территории размещались элитные части кенигсбергского гарнизона, жилые помещения, кенигсбергская полиция, военная казна вермахта, склады и различные городские службы.

В апреле 1945 года у стен казармы шли бои, но сама она не подвергалась штурму и находилась в окружении советских войск вплоть до общей капитуляции. После войны в казарме разместились штрафной батальон, принимавший участие в штурме Кенигсберга, учебный танкоремонтный полк. Впоследствии там находились мореходная школа, общежитие, организации рыбной промышленности, склады и магазины.

Фото: Арина Петрушенко