Алиханов предложил отстреливать кабанов на Куршской косе из-за АЧС

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил отстреливать кабанов в ряде муниципалитетов из-за опасности распространения африканской чумы свиней. Об этом он заявил на оперативном совещании регионального правительства 25 апреля.

«Глав администраций прошу обратить внимание на ситуацию с африканской чумой свиней. Еще несколько объектов найдены в Багратионовском районе, ряде других районов. Ветеринарную службу прошу оперативно готовить все документы, отрабатывать эти ситуации. Коллег из Минсельхоза, муниципалитетов, минприроды прошу сейчас активизировать эту работу, пока у нас еще колосья, так сказать, не взошли, пока есть возможность заниматься отстрелом, используя разные техники и возможности», — сказал Алиханов.

Особое внимание он потребовал уделить Гусеву и Зеленоградску. «Надо что-то делать с [Куршской] косой. <...> Этот огромный объем животных, которые там сейчас расплодились, с этим надо что-то делать. Ну, это просто невозможно. Они табунами оттуда выходят, в Зеленоградском районе переплывают, переходят, пасутся, уходят туда-обратно, — сказал губернатор. — Я все понимаю, но они же занимаются санитарным отстрелом каким-то, еще что-то, я не знаю. С этим надо что-то делать. Мы не удержим эту ситуацию, если будет продолжаться неконтролируемое размножение там».

Также глава региона заявил о необходимости устанавливать десятикилометровую «пустую от кабанов» зону вокруг свинокомплексов. «Устанавливайте режим, занимайтесь изъятием, у вас есть для этого ресурсы, внутри себя ищите деньги, занимайтесь. Чего вы ждете? Что мы опять попадем на миллиард рублей, и объем свинины у нас упадет до нуля, и мы будем заниматься чем? Ввозом свинины сюда, когда у нас профицитный регион?» — сказал Алиханов.

Ранее на территории охотничьего клуба в Багратионовском округе выявили очаг АЧС. Для его ликвидации власти ввели карантин.

В 2018 году назад Антон Алиханов уже предлагал полностью уничтожить поголовье дикого кабана на Куршской косе, чтобы избежать вспышки АЧС, однако нацпарк может начать отстрел только после разрешения Министерства природы РФ.

Весной 2019 года директор «Куршской косы» Анатолий Калина сообщал, что количество кабанов сократилось по сравнению с 2016 годом в три раза — до 25 особей. «Такое сокращение связано с распространением АЧС. Но решения по данному вопросу принимает только Минприроды России, так как национальный парк „Куршская коса“ является особо охраняемой территорией федерального значения. Если министерство посчитает необходимым, численность кабанов будет и дальше снижаться. Местное население уже ощущает на себе эти изменения», — заявил тогда Калина.