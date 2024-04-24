На территории охотничьего клуба в Багратионовском округе выявили очаг АЧС

В Калининградской области обнаружен очаг африканской чумы свиней на территории охотничьего клуба в Багратионовском округе. Для его ликвидации власти вводят карантин. Соответствующий указ подписал губернатор Антон Алиханов, документ был опубликован 23 апреля на портале правовой информации.

Согласно документу, на территории обнаружены павшие дикие кабаны. Радиус в 10 метров от этого места признан инфицированным объектом. Карантин вводится до выполнения всех мероприятий по ликвидации очага АЧС, которые предусмотрены соответствующими ветеринарными правилами.

Ранее очаг АЧС выявили на территории охотничьего клуба в Полесском округе. Для предотвращения распространения вируса там также был введен карантин.

В конце апреля Минприроды Калининградской области предложило охотникам отстрелять в регионе 411 кабанов. Трупы животных необходимо будет сдавать на лабораторные исследования на наличие вируса африканской чумы свиней.