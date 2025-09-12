В пос. Сокольники над железной дорогой хотят построить автомобильный путепровод

В поселке Сокольники Зеленоградского округа (в районе ул. Донской) над железной дорогой планируется строительство автомобильного путепровода «Зеленоградск — Пионерский». Работы будут выполняться в рамках реализации казначейского инфраструктурного кредита, завершить их рассчитывают в 2027 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области. 

«Он [путепровод] станет важным элементом транспортной инфраструктуры региона, обеспечивающим удобное и быстрое сообщение с различными объектами, включая масштабный инвестиционный проект, запланированный к реализации в данном населенном пункте, — рассказали в пресс-служба правительства. — Путепровод позволит существенно повысить пропускную способность дорожной сети, сократить время в пути и обеспечить безопасность движения, особенно в условиях интенсивного транспортного потока».

Власти также отметили, что при проектировании путепровода будут учтены требования нормативных документов, современные технологии строительства и пожелания местных жителей.

Напомним, Калининградской области одобрили казначейский инфраструктурный кредит на 11,45 млрд руб. Пресс-служба Правительства России сообщила, что средства направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры для интегрированного курорта «Белая Дюна», а также строительство автомобильного путепровода Зеленоградск — Пионерский курорт.

В апреле 2024 года компания крупного калининградского застройщика Александра Качановича «Акваполис» рассказала, что разрабатывает проект круглогодичного туристического кластера с аквапарком возле посёлка Сокольники. Площадь объекта должна составить 88 тыс. кв. м.

