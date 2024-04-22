Облвласти показали эскизы запланированного курорта под Янтарным за 400 миллиардов

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Калининградской области Антон Алиханов провели рабочее совещание по созданию курорта «Белая Дюна», который входит в федеральный проект строительства круглогодичных морских курортов «Пять морей и озеро Байкал», реализуемый по поручению Президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как отметил вице-премьер, объем инвестиций в туристическую инфраструктуру проекта «Белая Дюна» составит около 400 миллиардов рублей, 90 % из них — средства частных инвесторов. «Реализация такого масштабного проекта прогнозно обеспечит дополнительный турпоток в регион 1,1 миллиона человек в год и позволит создать почти 18 тысяч новых рабочих мест», — подчеркнул Чернышенко.

В свою очередь Антон Алиханов уточнил, что проектирование и создание всей необходимой инженерной инфраструктуры нового курорта планируется осуществить до 2030 года. «Непосредственно инвестиционная фаза — проектирование, строительство гостиничных и санаторно-курортных комплексов, уже с участием бизнеса, в том числе, это период до конца 2033 года», — сообщил он.

В настоящее время разрабатывается предпроектная документация и мастер-план будущего курорта. Работы рассчитывают завершить в первой половине 2025 года. На курорте запланировано строительство более 40 гостиниц, общим номерным фондом свыше 10 тысяч номеров. Предусмотрено также создание аквапарка, парка развлечений, экотроп и спортивных сооружений.





Напомним, впервые областные власти заявили о планах по созданию курорта на побережье Поваровки в апреле 2023 года. Его особенностью должен стать 500-метровый бассейн с подогреваемой морской водой. На курорте хотят построить отели категорией пять звезд (3150 номеров) и четыре звезды (7330 номеров). Планируется, что после ввода «Белая дюна» обеспечит 17 800 новых рабочих мест. Власти ожидают, что курорт сможет принимать 1,1 млн туристов в год. Инвестиции в проект оцениваются в 416 млрд рублей. Власти рассчитывают, что круглогодичный курорт «Белая дюна», который планируют создать под Янтарным, окупит себя за 11,3 года. Региональные власти рассчитывают, что круглогодичный курорт «Белая дюна», который планируют создать под Янтарным, окупит себя за 11,3 года.