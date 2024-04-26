Между Калининградом и Москвой начал курсировать дополнительный поезд

С 25 апреля между Москвой и Калининградом начал курсировать дополнительный ежедневный поезд. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

«Поезд № 148 Калининград — Москва будет отправляться из Калининграда ежедневно в 20:35 по местному времени, прибывать в Смоленск на следующий день в 13:53, в Москву — в 20:12.

В обратном направлении поезд № 147 Москва-Калининград будет отправляться с Белорусского вокзала Москвы в 14:15 и прибывать в Смоленск в 19:34, прибытие в Калининград на следующий день в 10:56 по местному времени», — уточняется в сообщении.

Также в ведомстве отмечают, что на маршруте предусмотрены остановки на станциях Смоленской области — Смоленск, Сафоново, Вязьма и Гагарин.