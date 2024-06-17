Сроки открытия новой поликлиники на Сельме сдвинулись на конец августа

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Новая поликлиника на ул. Согласия в Калининграде должна получить лицензию и открыть приём пациентов до 1 сентября текущего года, сообщила пресс-служба правительства региона.

«В ходе осмотра амбулаторно-поликлинического отделения, куда уже завезено современное оборудование, глава региона (врио губернатора Алексей Беспрозванных — прим. „Нового Калининграда“) подчеркнул необходимость привлечь на работу в поликлинику квалифицированных врачей», — отметили в правительстве.

Напомним, в начале апреля экс-министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко утверждал, что поликлиника проходит лицензирование, первых пациентов она должна принять в конце мая. В министерстве сообщили, что оборудование для учреждения поставлено полностью и введено в эксплуатацию, в настоящее время формируется кадровый резерв специалистов, в который на начало апреля входило более 100 человек.

Разрешение на строительство поликлиники на Сельме выдали в 2020 году, разрешение на ввод в эксплуатацию она получила 1 апреля. Изначально власти обещали, что учреждение начнет работать в 2022 году, потом назывался июнь 2023 года. Однако в конце июня стало известно, что открытие уже полностью построенной поликлиники вновь перенесли — на сей раз из-за проблем с поставками медицинского оборудования. В августе 2023 года власти заявили, что учреждение начнет работу «не раньше следующего года» из-за проблем с поставками оборудования в результате санкций.

Стоимость строительства поликлиники на ул. Согласия также существенно изменилась: изначально это было 1,2 млрд рублей, потом — 1,5 млрд, а концу 2022 года объект подорожал еще на полмиллиарда рублей.

Адреса, приписанные к новой поликлинике на ул. Согласия в Калининграде, станут известны после открытия лечебного учреждения, сообщили «Новому Калининграду» в региональном минздраве.

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