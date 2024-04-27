Паром «Балтийск» планируют вернуть на калининградскую линию осенью

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Ушедший на ремонт паром «Балтийск» планируют вернуть на линию Усть-Луга — Балтийск осенью 2024 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального агента линии ООО «Транс-Бизнес-Консалтинг».

По данным информационного агентства, предварительным сроком окончания ремонта называют август-сентябрь, после чего судно должно вернутся на линию. «Железнодорожный паром „Балтийск“ уже пришел в акваторию ЗАО „Канонерский судоремонтный завод“ (Санкт-Петербург) для проведения планового ремонта. На предприятии в доке будет выполнена дефектовка корпуса судна и всех узлов и механизмов. От ее результатов будет зависеть объем предстоящего ремонта, который может оказаться более серьезным чем намеченный», — сообщили «Интерфаксу» в «Транс-Бизнес-Консалтинг».

В ходе ремонта предстоит поменять узлы и механизмы парома, их намерены изготавливать и приобретать на российских предприятиях. Предыдущий доковый ремонт «Балтийск» проходил на Кронштадтском морском заводе в 2019 году. Тогда отремонтировали корпус, винто-рулевой комплекс и другие устройства.

Ранее на «Канонерском судоремонтном заводе» отремонтировали паром «Амбал» аналогичного типа.

«Балтийск» построили в Германии в 1984 году. Паром имеет особую конструкцию для перевозки железнодорожных вагонов, а также накатной техники. Транспортные средства до 150 единиц размещаются на трех грузовых палубах, каждая из которых оборудована пятью железнодорожными путями.

Сейчас, по данным «Интерфакса», на линии Усть-Луга — Балтийск работают три железнодорожных парома — «Амбал», «Генерал Черняховский» и «Маршал Рокоссовский». В мае к ним присоединится автомобильно-пассажирский паром «Антей». В начале апреля морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали в общей сложности 24 судна. Они работают на линиях Усть-Луга — Балтийск, Бронка — Калининград, Санкт-Петербург — Балтийск, Санкт-Петербург — Калининград.

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