Железнодорожный паром «Балтийск» ушел с калининградской линии на ремонт

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Железнодорожный паром «Балтийск» ушел с морской линии Балтийск — Усть-Луга на плановый ремонт. Об этом сообщается на странице Кронштадтского морского завода «ВКонтакте».

«Один из наиболее крупных грузовых паромов России «Балтийск» вошёл в акваторию завода, — говорится в сообщении. Предыдущий доковый ремонт «Балтийск» проходил на Кронштадтском морском заводе в 2019 году. Тогда был осуществлён ремонт корпуса, винто-рулевого комплекса и других устройств., — говорится в сообщении.

«Балтийск» планировалось отправить в доки еще в январе этого года, однако работы отложили, так как одновременно планировался ремонт «Амбала», другого железнодорожного парома, работающего на калининградской линии. Ранее сообщалось, что работы на «Балтийске» займут ориентировочно два-три месяца.

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