На калининградскую морскую линию планируют поставить паром «Антей»

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На линию Усть-Луга — Балтийск планируют поставить грузопассажирский паром «Антей». Как сообщается на сайте оператора — компании «Посейдон» — судно будет выполнять перевозки грузового, легкового транспорта и пассажиров.

Паром «Антей», построенный в 1988 году, вмещает 49 железнодорожных вагонов либо 50 фур. В нем также предусмотрено 156 мест для водителей грузовиков. В расписании, опубликованном на сайте оператора, указаны рейсы с 15 мая до 29 августа текущего года.

Компания «Посейдон» зарегистрирована в Калининграде. По сведениям из Единого госреестра юрлиц, ее учредителями выступают в равных долях Степан Тиряки и Давид Пруидзе. Доступный номер фирмы является телефоном московской компании «НафтаТранс». Она стала одним из получателей субсидий на морские перевозки на калининградском направлении в 2024 году. На просьбу сообщить подробности о запуске парома «Антей» в компании предложили «Новому Калининграду» направить письменный запрос. 

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