«Аэрофлот» перенес начало продаж льготных билетов в Калининград для студентов

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«Аэрофлот» с 1 мая открывает продажу субсидируемых билетов для жителей Калининградской области по направлениям Москва и Санкт-Петербург. Для студентов вузов очной формы обучения льготные перевозки будут доступны позднее. Об этом сообщила во вторник, 30 апреля, пресс-служба перевозчика.

«В настоящее время авиакомпания ожидает от местных органов самоуправления форму документа, подтверждающего статус учащегося данного региона», — пояснили в «Аэрофлоте».

Жители Калининградской области для покупки льготных билетов должны будут предоставить паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации на территории региона. Для детей до 14 лет потребуется свидетельство о рождении и свидетельство о регистрации.

Забронировать и оформить льготные билеты можно будет в офисах продаж «Аэрофлота» и у уполномоченных агентов, список которых приводится на сайте перевозчика. «В ближайшее время приобретение данной категории билетов станет доступно на сайте авиакомпании», — заверили в пресс-службе.

Стоимость субсидированных авиабилетов для жителей Калининградской области до Москвы составит 3800 рублей в один конец, до Санкт-Петербурга — 3500 рублей. Как сообщали ранее в областном правительстве, их можно будет приобрести лично в представительствах авиакомпаний, авиакассах, на сайтах авиакомпаний либо в приложениях. В список льготных направлений также вошли Екатеринбург — 8500 рублей, Жуковский (Московская область) — 3800 рублей, Мурманск — 6000 рублей, Архангельск — 5500 рублей.

Губернатор Антон Алиханов заявлял в конце апреля, что на субсидированные авиабилеты для жителей Калининградской области по обновленной программе осталось порядка 170-180 млн рублей.

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