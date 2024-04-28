Госэкспертиза одобрила строительство павильона с саунами в гусевском парке

Устройство павильона с саунами в рамках благоустройства объекта: «Парк воды, культуры и отдыха в г. Гусев Калининградской области» получило положительное заключение госэкспертизы. Соответствующая информация размещена на портале Единого государственного реестра заключений.

Согласно документации, застройщиком выступает администрация муниципального образования «Гусевский городской округ», проект подготовила «Служба заказчика-застройщика», выступающая также техническим заказчиком.

Напомним, в Гусеве планируют обустроить «Парк воды, культуры и отдыха». Речь идет о зеленой зоне рядом с историческим центром, вдоль улицы Школьной и правого берега реки Писса. На территории хотят восстановить общественный бассейн с купелями и павильоном, обустроить маршруты со спусками к воде и пирсами, сцену, а также организовать места для занятий спортом, тихого отдыха и семейного отдыха с детьми.