Власти выделяют деньги на ремонт еще одной улицы в центре Калининграда

Власти Калининграда выделяют 11,3 млн рублей на ремонт улицы Юношеской в Калининграде, на всем протяжении которой в период морозов образовались крупные ямы. Анонс тендера по выбору подрядчика размещен на сайте областного Центра торгов.



Заказчиком выступает муниципальное учреждение «Городское дорожное строительство и ремонт». Финансирование предусмотрено в 2024 году. Администрация также направляет 40,3 млн рублей на ремонт в текущем году улицы Чкалова. Соответствующий анонс аукциона опубликован на сайте Центра торгов.

В конце апреля были объявлены торги на ремонт трех улиц в центре Калининграда: Брамса, Гаражной и Гостиной. На эти цели направляют 49 млн, 36,7 млн и 20,9 млн соответственно. Кроме того, анонсированы торги по выполнению работ на улице Энгельса за 55,8 млн рублей.

Все эти объекты и Юношеская входят в список улиц, на которые городские власти пообещали направить 800 млн рублей, выделенных на текущее содержание дорог. Как поясняла глава администрации Калининграда Елена Дятлова, предполагается «приведение в нормативное состояние отдельных поврежденных участков».