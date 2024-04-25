Власти Калининграда объявили торги на ремонт трех улиц в центре

Власти Калининграда ищут подрядчиков для проведения текущего ремонта трех улиц в центре города. Торги объявлены на портале госзакупок. Аукционы проводятся на ремонт улиц Брамса, Гаражной и Гостиной.



Как сообщили в пресс-службе городской администрации, подрядчики должны будут отремонтировать проезжую часть и тротуары. Начальная цена контракта по улице Брамса составляет 49 млн рублей, Гаражной — 36,7 млн, Гостиной — 20,9 млн.

Победителей тендеров должны определить 7 мая. Как сообщалось ранее, выполнение работ запланировано на 2024 год. Ремонт требуется провести в течение 105 календарных дней с даты заключения контрактов.

Все три улицы вошли в список объектов, на которые городские власти пообещали направить 800 млн рублей, выделенных на текущее содержание дорог. Как поясняла глава администрации Калининграда Елена Дятлова, предполагается «приведение в нормативное состояние отдельных поврежденных участков».