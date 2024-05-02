Власти выделяют еще 14,5 млрд рублей на строительство части Северного обхода

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На строительство Северного обхода от транспортной развязки на Зеленоградск до развязки на Балтийск выделяют еще 14,5 млрд рублей. Тендер по выбору подрядчика анонсирован на сайте областного Центра торгов.

Работы предусмотрены в рамках третьего подэтапа второго этапа проекта. В конце 2023 года на эти цели было выделено 1,2 млрд, контракт тогда заключили с компанией «ВАД». Как пояснили «Новому Калининграду» в областном министерстве развития инфраструктуры, этот тендер проводился на выполнение подготовительных мероприятий, предполагающих разминирование, археологию, демонтажные работы и прочее.

Анонсированный тендер на 14,5 млрд рублей предполагает выполнение основных видов строительно-монтажных работ. «Это не противоречит законодательству. Объект дорогостоящий, и чтобы ускорить его реализацию, было принято решение провести конкурсные закупки таким образом», — отметили в министерстве.

В конце прошлого года власти также заключили контракт с компанией «ВАД» на обустройство двухуровневых съездов в конце проспекта Победы в рамках строительства Северного обхода. Эти работы стали четвертым подэтапом второго этапа проекта, они оцениваются в 8,4 млрд рублей.

В марте власти Калининграда выдали два порубочных билета для продолжения строительства Северного обхода. В общей сложности предстоит убрать 8827 деревьев.

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