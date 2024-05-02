Власти выделяют еще 14,5 млрд рублей на строительство части Северного обхода

На строительство Северного обхода от транспортной развязки на Зеленоградск до развязки на Балтийск выделяют еще 14,5 млрд рублей. Тендер по выбору подрядчика анонсирован на сайте областного Центра торгов.

Работы предусмотрены в рамках третьего подэтапа второго этапа проекта. В конце 2023 года на эти цели было выделено 1,2 млрд, контракт тогда заключили с компанией «ВАД». Как пояснили «Новому Калининграду» в областном министерстве развития инфраструктуры, этот тендер проводился на выполнение подготовительных мероприятий, предполагающих разминирование, археологию, демонтажные работы и прочее.

Анонсированный тендер на 14,5 млрд рублей предполагает выполнение основных видов строительно-монтажных работ. «Это не противоречит законодательству. Объект дорогостоящий, и чтобы ускорить его реализацию, было принято решение провести конкурсные закупки таким образом», — отметили в министерстве.

В конце прошлого года власти также заключили контракт с компанией «ВАД» на обустройство двухуровневых съездов в конце проспекта Победы в рамках строительства Северного обхода. Эти работы стали четвертым подэтапом второго этапа проекта, они оцениваются в 8,4 млрд рублей.