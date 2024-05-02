В Калининграде прокладывают высоковольтную линию под Преголей

В рамках строительства автодорожного моста через Преголю стартовал этап работ по переустройству высоковольтной линии ВЛ 110 кВ под руслом реки. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Специалисты выполнили прокол под Преголей и протянули специальный футляр длиной 192 метра и диаметром 630 мм. Он представляет из себя пластиковую трубу, в которой разместятся трубы меньшего диаметра с высоковольтными кабелями внутри. Данный этап работ был необходим для дальнейшего строительства автодорожного моста: сооружения башен русловых опор, а также переустройства других городских коммуникаций.

Существующие воздушные высоковольтные линии над рекой после переустройства на линию в кабельном исполнении будут демонтированы и позволят осуществлять безопасный проход крупногабаритных судов и плавсредств с высокими мачтами.

Напомним, двухъярусный мост должны заменить железнодорожный и автомобильный дублёры. Первый планировали сдать в июне 2024 года, второй — в октябре 2025. Общая стоимость контрактов составляет более 23 млрд рублей. На обоих объектах работает один подрядчик — АО «Бамтоннельстрой-мост». В январе готовность автомобильного путепровода составляла 22,5%.

