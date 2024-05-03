Проект строительства Приморского кольца до Светлого прошел экспертизу

Главгосэкспертиза одобрила проект строительства Приморского кольца от развязки в районе поселка Космодемьянского до подъезда к Светлому. Информация об этом опубликована на сайте Единого госреестра заключений.



Проект является третьей очередью Приморского кольца. Специалисты проверяли проектную документацию и результаты инженерных изысканий.

По оценке властей, к строительству третьей и шестой очередей Приморского кольца с подъездами к Светлому и Балтийску приступят не раньше 2027-2028 года. В областном правительстве ранее заявляли, что обратились в Росавтодор, поскольку для проведения работ понадобится помощь из федерального бюджета.

Сейчас в Калининградской области строится участок Приморского кольца от Светлогорска до автомобильной дороги «Переславское — Круглово» возле Янтарного и съезды с Приморского кольца на Янтарный и Донское. Участок от Светлогорска к Янтарному должен быть готов до ноября 2026 года, съезды — в сентябре 2027-го.