«Не бесконечно»: Алиханов о количестве субсидированных авиабилетов

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов напомнил жителям региона о том, что количество субсидированных авиабилетов «не бесконечно». Тему обсуждают в комментариях на странице главы региона «ВКонтакте».
Пользователи соцсети жалуются на то, что билеты пропали практически сразу после вступления в силу новых правил программы субсидирования. «Билетов по субсидированным тарифам нет в наличии до сентября», — написал один из посетителей страницы.
«С 1 мая субсидировать стали только билеты для жителей нашей области. Остаток средств составляет около 178 млн рублей (из предусмотренных 450), этого должно хватить на 30 с лишним тысяч билетов, — ответил Алиханов, — При этом категории отменены, билеты доступны всем жителям региона. Ясно, что число билетов не бесконечно, так как федеральный бюджет выделяет определённую сумму на данные цели».
Губернатор также отметил, что и обычные билеты сегодня можно взять по «вполне разумным» ценам, хотя «не все даты желаемые». «Будем обращаться за увеличением финансирования как и в прошлые годы», — заключил Алиханов.
Программа субсидирования авиабилетов для всех жителей региона должна была заработать 1 мая. Власти анонсировали продажи в кассах и онлайн. На деле возможность оформить билеты на сайте появилась только 3 мая у одного из перевозчиков.
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