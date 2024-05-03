«Не бесконечно»: Алиханов о количестве субсидированных авиабилетов

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов напомнил жителям региона о том, что количество субсидированных авиабилетов «не бесконечно». Тему обсуждают в комментариях на странице главы региона «ВКонтакте».



Пользователи соцсети жалуются на то, что билеты пропали практически сразу после вступления в силу новых правил программы субсидирования. «Билетов по субсидированным тарифам нет в наличии до сентября», — написал один из посетителей страницы.

«С 1 мая субсидировать стали только билеты для жителей нашей области. Остаток средств составляет около 178 млн рублей (из предусмотренных 450), этого должно хватить на 30 с лишним тысяч билетов, — ответил Алиханов, — При этом категории отменены, билеты доступны всем жителям региона. Ясно, что число билетов не бесконечно, так как федеральный бюджет выделяет определённую сумму на данные цели».

Скрины со страницы губернатора Калининградской области Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте»

Губернатор также отметил, что и обычные билеты сегодня можно взять по «вполне разумным» ценам, хотя «не все даты желаемые». «Будем обращаться за увеличением финансирования как и в прошлые годы», — заключил Алиханов.

Программа субсидирования авиабилетов для всех жителей региона должна была заработать 1 мая. Власти анонсировали продажи в кассах и онлайн. На деле возможность оформить билеты на сайте появилась только 3 мая у одного из перевозчиков.

Лотерея без правил: как калининградцы пытаются найти льготные авиабилеты