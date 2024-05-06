В Минтрансе РФ прокомментировали нехватку льготных авиабилетов для калининградцев

Федеральные власти планируют «принимать меры по выделению дополнительных средств» на льготные билеты для жителей Калининградской области в 2024 году. Об этом сообщило в понедельник, 6 мая, Министерство транспорта РФ в ответ на запрос «Нового Калининграда», комментируя нехватку билетов.

«По мере реализации льготных билетов будут приниматься меры по выделению дополнительных средств на данное направление», — говорится в ответе пресс-службы ведомства. На вопрос о том, планируется ли дорабатывать механизм продажи субсидированных билетов, в Минтрансе не ответили. Вместе с тем в пресс-службе сообщили, что по состоянию на 6 мая у «Аэрофлота» билеты можно оформить на сайте, у «Уральских авиалиний» — «на сайте авиакомпании через форму обратной связи». В екатеринбургской авиакомпании эту информацию также предоставили в ответ на запрос «Нового Калининграда». Подать заявку на субсидированную перевозку можно по ссылке. Авиакомпания «Смартавиа» по-прежнему реализует льготные билеты только в кассах и офисах агентов.

По какой причине не продаются льготные билеты на рейсы «Уральских авиалиний» в город Жуковский Московской области, в министерстве транспорта не пояснили. «По вопросу начала выполнения полетов по данному маршруту необходимо обратиться к перевозчику», — ответили в пресс-службе.

Невыясненным также остался вопрос о том, кто должен утвердить форму справок для студентов, обучающихся в вузах на территории региона. В пресс-службе областного правительства «Новому Калининграду» сообщили, что образец документа должен был к 1 мая установить Минтранс РФ. В министерстве же на соответствующий вопрос ответили, что статус студентов «должен быть подтвержден соответствующим региональным актом», но эта работа «ведется в тесном сотрудничестве с Минтрансом России».

Программа субсидирования авиаперелетов для жителей Калининградской области начала действовать с 1 мая. По решению властей спецтарифы должны быть предусмотрены на рейсах из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург (выполняет «Аэрофлот» по стоимости 3800 и 3500 рублей соответственно), город Жуковский Московской области и Екатеринбург («Уральские авиалинии» — 3800 и 8500 рублей), Мурманск и Архангельск («Смартавиа» — 6000 и 5500 рублей) и обратно.

В первые дни запуска программы билеты были доступны только в кассах, к которым наблюдались длинные очереди. С 3 мая «Аэрофлот» открыл продажи на своем сайте. Билеты можно найти в разделе «Спецпредложения», в котором нужно выбрать категорию «Субсидированные перевозки». Как сообщал в конце апреля губернатор Антон Алиханов, на программу льготных авиаперевозок для жителей Калининградской области осталось в текущем году порядка 170-180 млн рублей.

На момент открытия продаж было выделено в общей сложности 30 тысяч льготных билетов, на рейсы из Калининграда в Москву, Санкт-Петербург и обратно на май в продаже их уже нет. Из пояснений перевозчиков следует, что один пассажир может купить четыре билета «в одну сторону», два билета «туда-обратно» или два билета «в одну сторону» и один «туда-обратно». В пресс-службе авиакомпании «Смартавиа» «Новому Калининграду» сообщили, что количество мест и период вылетов «ограничены по причине сокращения объемов финансирования в 2024 году».