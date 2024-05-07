Горвласти ищут подрядчика для ремонта части улицы Молодёжной за 8 млн рублей

Горвласти ищут подрядчика для ремонта части улицы Молодёжной за 8 млн рублей
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Городские власти выделили чуть более 7,9 млн рублей на ремонт отрезка улицы Молодёжной в Калининграде. Аукцион по поиску подрядчика размещён на портале госзакупок.

Исполнителю работ предстоит за 105 дней отремонтировать участок улицы Молодёжной от улицы Парковая аллея до улицы Лесной. Реновацию проведут в 6 этапов. Работы подразумевают новое асфальтовое и тротуарное покрытие. Заказчиком выступает МКУ «ГДСР», подрядчика определят 16 мая.

В конце апреля стало известно, что власти выделили более 50 млн рублей на ремонт улиц Гаражной и Гостиной в Калининграде. В начале мая начался поиск подрядчика на ремонт участка улицы Судостроительной. На него администрация выделила более 4 млн рублей.

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