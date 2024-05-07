Горвласти ищут подрядчика для ремонта части улицы Молодёжной за 8 млн рублей

Городские власти выделили чуть более 7,9 млн рублей на ремонт отрезка улицы Молодёжной в Калининграде. Аукцион по поиску подрядчика размещён на портале госзакупок.

Исполнителю работ предстоит за 105 дней отремонтировать участок улицы Молодёжной от улицы Парковая аллея до улицы Лесной. Реновацию проведут в 6 этапов. Работы подразумевают новое асфальтовое и тротуарное покрытие. Заказчиком выступает МКУ «ГДСР», подрядчика определят 16 мая.