Власти: в регионе начали штрафовать из-за незаключенных «газовых» договоров

В Калининградской области начали привлекать к административной ответственности за незаключение договоров на техобслуживание газового оборудования. Об этом сообщила во вторник, 7 мая, пресс-служба регионального правительства.



Привлечением к ответственности занимается Минрегионконтроля на основе информации, полученной от компании «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург». В правительстве также напомнили, что при отсутствии договора может быть приостановлена подача газа.

«Если в зимний период мы настаивали на моратории по отключению в целях избегания переохлаждения жилых помещений, то сейчас установилась стабильная теплая погода, которая позволяет проводить отключения. Призываем всех жителей области, которые еще не заключили договора, в спешном порядке пройти эту процедуру во избежание негативных последствий», — отметил начальник пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

За уклонение от заключения договора и отказ в допуске специалистов для техобслуживания газового оборудования предусмотрена административная ответственность по статье 9.23 КоАП РФ. Для граждан размер штрафа составляет от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

По данным региональных властей, по состоянию на 6 мая поступило 337 658 заявок, что составляет 67,8% от общего количества газифицированных жилых помещений. При этом договоров заключено 277 865 (55,8% от общего количества квартир). Среди тех, кто подавал документы не на условиях публичной оферты, 66 161 собственник не вернул в «Калининградгазификацию» подписанный договор. Как указали в областном правительстве, в этом случае он не считается заключенным.